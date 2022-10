Unterlandler und Wipptaler Derby-Könige

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Tore satt in der Alps Hockey League! Die Unterland Cavaliers und die Rittner Buam, sowie der HC Gröden und die Wipptal Broncos boten den Zuschauern am Donnerstagabend in den beiden rein Südtiroler Duellen beste Eishockey-Unterhaltung.