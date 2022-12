Valtonen hat noch viel Arbeit vor sich

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HC Pustertal hat am Freitagabend das erste Spiel unter seinem neuen Coach verloren. Bei der Niederlage in Ljubljana wurde deutlich: Neo-Trainer Tomek Valtonen muss noch an vielen Hebeln ansetzen, um die Wende in der Saison der Wölfe herbeizuführen.