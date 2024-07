„Verbotene Spiele“: Sinners Rückzug schlägt hohe Wellen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Nachricht des Rückziehers von Jannik Sinner bei den Olympischen Spielen in Paris schlug am Mittwoch ein wie eine Bombe. Ausgerechnet kurz vor einem der wichtigsten Turniere des Jahres macht dem 22-Jährigen eine Mandelentzündung zu schaffen. Die Reaktionen der Presse und von Beobachtern waren am Tag danach gemischt.