Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Bei Pokalspielen ist es im Südtiroler Amateurfußball üblich, dass in der Mannschaft etwas rotiert wird und ein paar Spieler zum Zug kommen, die sonst nicht so viel spielen. Dass aber ein Torhüter auf dem Feld aushilft, ist selten. Dass er dann auch noch trifft, das ist fast unglaublich. Und trotzdem ist es am Mittwoch passiert – gleich zwei Mal sogar.