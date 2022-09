Verstappen plant die ganz große Party in Orange

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Max Verstappen rechnet mit einer verrückten Zeit in Zandvoort. Denn der Red-Bull-Pilot bestreitet am Sonntag (15 Uhr) wieder vor Zehntausenden Oranje-Fans seinen Heim-Grand-Prix und will der Titelverteidigung weiter näherkommen. Ferrari droht derweil weiteres Ungemach.