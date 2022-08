Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Max Verstappen hat das erste Rennen nach der Sommerpause gewonnen. Der niederländische Red-Bull-Pilot stürmte am Sonntag in Spa-Francorchamps von Startplatz 14 nach vorn auf den ersten Rang. Verstappen baute zur Begeisterung Zehntausender Oranje-Fans auch seine WM-Führung weiter aus. Der Niederländer feierte seinen neunten Saisonsieg vor Teamkollege Sergio Perez. Dritter in Belgien wurde Ferrari-Fahrer Carlos Sainz. Dazu schreibt die Presse: