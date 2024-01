Vicky Bernardis Coup: „Es war sehr emotional“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Im Schatten des dritten Platzes von Nicol Delago schrieb am Samstag in Altenmarkt-Zauchensee eine weitere Südtirolerin eine ganz besondere Geschichte: Vicky Bernardi fuhr bei ihrem Weltcup-Debüt prompt in die Punkte und schaffte somit etwas, was nur wenigen Athletinnen vorbehalten ist.