VIDEO | 17 Tore in 5 Minuten: Fußballherz, was willst du mehr?

Am Wochenende war auf Südtirols Fußballplätzen wieder einiges los. Bei unseren Aufzeichnungen gab es in 4 Spielen nicht weniger als 17 Tore! In der Oberliga besiegte Virtus Bozen den Bozner FC mit 4:1, während Stegen und Tramin 1:1 remisierten. In der Landesliga setzte sich Naturns dagegen mit 4:1 gegen Bruneck durch, während die Auswahl Ridnauntal mit 3:2 gegen Freienfeld siegte. Die Tore und die Stimmen der Beteiligten gibt’s in unserem kompakten Video.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz