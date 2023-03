Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Das sah richtig wild aus: Südtirols Speed-Ass Florian Schieder ist am Mittwoch in der Italienmeisterschafts-Abfahrt von La Thuile zu Sturz gekommen und ins Fangnetz gekracht. Zum Glück blieb es nur bei der Schrecksekunde: Zwar trug der Kitzbühel-Zweite einige blaue Flecken sowie Schmerzen im Rippenbereich davon, doch er will schon am Donnerstag im Super-G wieder am Start stehen.