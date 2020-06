VIDEO | Alex Vinatzers spezielles Training vor Traumkulisse

Monotones Trockentraining ist nichts für Slalom-Ass Alex Vinatzer. Zwischen Ausdauerläufen und Muskeltraining am Sportplatz in St. Christina verschafft sich der 20-jährige Grödner selbst immer wieder Abwechslung. So geschehen auch vor Kurzem, als er seinen Ski-Simulator unterhalb des Grödner Jochs auspackte und er mit dem mächtigen Langkofel im Hintergrund einige Pistenschwünge trainierte. Dokumentiert hat er das alles in diesem Video, das er der SportNews-Redaktion zukommen hat lassen. Zu Beginn des Clips erklärt er in Englisch schmunzelnd: „Hallo, mein Name ist Alex Vinatzer und heute zeige euch, wie wir in Gröden Ski fahren“.Die Einzelheiten lesen Sie auf