Über Monate war er Pustertals überragender Rückhalt, am Dienstagabend hatte aber auch er einen gebrauchten Tag: Andreas Bernard hatte große Mitschuld an der Pusterer Overtime-Niederlage gegen Ljubljana. Sein Bozner Pendant Sam Harvey feierte zeitgleich in Innsbruck ein überragendes Shutout. Die Highlights dieser beiden Spiele haben wir hier im Video.