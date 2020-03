VIDEO | Arianna Tricomis wilde Siegesfahrt in Fieberbrunn

Vor den Augen von Ehrengast Marcel Hirscher hat Arianna Tricomi die Etappe der Freeride World Tour in Fieberbrunn gewonnen. Mit einer spektakulären Fahrt über bis zu 70 Grad steile Flanken und Rinnen ließ die Gadertalerin alle Konkurrentinnen hinter sich und sicherte sich auch noch die Führung in der Gesamtwertung. Bei den Männern verbuchte der Pusterer Markus Eder bei seinem Comeback den 22. Platz, der Sieg ging hier an den Neuseeländer Craig Murray. Der letzte Stopp der Tour ist vom 28. März bis 5. April in Verbier (Schweiz) angesetzt.Die Einzelheiten lesen Sie auf