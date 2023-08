VIDEO | „Bin froh, hier zu sein“: Die ersten Worte des neuen HCB-Chefs

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Niklas Sundblad ist der neue Headcoach des HCB Südtirol Alperia. Der Schwede tritt in die großen Fußstapfen von Glen Hanlon, der im Vorjahr nur wenige Minuten vom Titel in der ICE Hockey League entfernt war. Vor dem zehntägigen Trainingslager in Corvara, das am Dienstag beginnt, wandte sich der 50-Jährige erstmals an die HCB-Fans.