VIDEO | Bozen lässt Innsbruck keine Chance

Der HCB Südtirol Alperia hat mit einem 7:0-Schützenfest im Derby gegen die Innsbrucker Haie ein lautstarkes Signal an die Konkurrenz geschickt. Beim Kantersieg über die Nordtiroler trugen sich nicht weniger als 6 verschiedene weiß-rote Spieler in die Torschützenliste ein. Bereits am Montag geht’s für die Foxes mit dem nächsten Ligaspiel bei Schlusslicht Dornbirn weiter, ehe am Neujahrstag (18 Uhr) Spitzenteam Red Bull Salzburg in der Eiswelle gastiert.Die Einzelheiten lesen Sie auf