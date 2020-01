Nicht schön, aber wirkungsvoll: Mit einer bärenstarken Defensivleistung hat sich der HCB Südtirol Alperia am Dienstagabend einen 1:0-Sieg gegen Klagenfurt gekrallt. Der KAC ist ein direkter Gegner im Kampf um die Play-Off-Plätze, deshalb schmeckt der Sieg umso süßer. Das nächste Bozen-Spiel findet bereits am Freitag statt. Dann gastieren die Graz99ers ab 19.45 Uhr in der Eiswelle.Die Einzelheiten lesen Sie auf