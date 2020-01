VIDEO | Der Foxes-Biss auf Grazer Granit

40 Mal feuerte der HCB Südtirol Alperia am Freitagabend auf das Tor – und damit mehr als doppelt so oft wie der Gegner (19 Versuche). Am Ende aber jubelten dennoch die Graz 99ers, die die Foxes damit aus der Playout-Zone katapultierten. Bozen hat erst am Dienstag (19.45 Uhr) gegen Linz die Chance, wieder die Top-5-Plätze anzuvisieren. In diesem Video präsentieren wir die Highlights der chancenreichen, aber torarmen Partie zwischen dem HCB und Graz.Die Einzelheiten lesen Sie auf