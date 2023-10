VIDEO | Bozens Achterbahnfahrt der Gefühle

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HCB Südtirol Alperia hat am Sonntagabend in der ICE Hockey League einen enorm wichtigen Auswärtssieg gegen Olimpija Ljubljana eingefahren. Dieser kam allerdings erst in der Verlängerung zustande - und das auf äußerst turbulente Art und Weise. Hier präsentieren wir die besten Szenen des Spiels und die Meinungen der Trainer.