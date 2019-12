VIDEO | Bozens nächster Sieg gegen Fehervar

Der HC Bozen kehrte am Dienstagabend bei Fehervar (3:2 nach Penaltyschießen) auf die Siegerstraße zurück. Die Ungarn werden allmählich zum Lieblingsgegner, schließlich gab es in der laufenden Saison den vierten Sieg im vierten Spiel. Doch ausruhen können sich die Bozner nicht, denn am Freitag steht das schwere Auswärtsspiel in Linz (19.15 Uhr) an. Das nächste Heimspiel bestreitet der HCB am Sonntag (16 Uhr) gegen die Vienna Capitals. Hier liefern wir die Highlights vom Fehervar-Spiel.Die Einzelheiten lesen Sie auf