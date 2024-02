VIDEO | Bozens totaler Einbruch in Villach

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nur drei Tage nach dem spektakulären Derby-Sieg in Bruneck ist der HCB Südtirol Alperia auf unerklärliche Weise mit 3:7 gegen Villach untergegangen. Weshalb unerklärlich? Das sehen Sie in diesem Video. Fakt ist: Bozen muss am Sonntag (18 Uhr) zuhause gegen Asiago unbedingt liefern, um den Playoff-Platz zu verteidigen.