VIDEO | Bozner Overtime-Sieg & Pusterer Pleite

Am Freitagabend waren beide Südtiroler Vereine in der ICE Hockey League im Einsatz. Während der HCB in der Overtime Villach bezwang und sich immer mehr den Top Six nähert, kam der HCP in Linz unter die Räder. Die Videohighlights der beiden Partien gibt es hier.