VIDEO | Bozner Sieg in Ungarn & Pustertals Pleite in Asiago

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Freitagabend waren beide Südtiroler Vereine in der ICE Hockey League im Einsatz. Während der HCB Südtirol Alperia bei Fehervar einen Sieg einfahren konnte, musste sich Pustertal in Asiago geschlagen geben. Die Videohighlights der beiden Partien gibt es hier.