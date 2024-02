VIDEO | Bozner Torshow für die Playoffs

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HCB Südtirol Alperia hat sich am Samstag durch einen 7:0-Kantersieg gegen Graz in das Playoff katapultiert. Der HC Pustertal muss nach einer 3:4-Niederlage in Vorarlberg hingegen die Pre-Playoffs. Die Highlights beider Partien gibt’s hier.