Mit der Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft in Courchevel und Méribel hat sich Alex Vinatzer einen Traum erfüllt. Viel Zeit zum Feiern blieb allerdings nicht, standen doch die Überseerennen unmittelbar nach der WM auf dem Programm. Am Donnerstag konnte dann endlich ausgiebig gefeiert werden, als dem 23-Jährigen in Wolkenstein ein feierlicher Empfang bereitet wurde. Wir waren mit der Kamera vor Ort und haben die besten Momente eingefangen.