VIDEO | Caps vermasseln Wierciochs Heimdebüt

Seinen Einstand in der Eiswelle hatte sich der ehemalige NHL-Crack Patrick Wiercioch wahrlich anders vorgestellt: Der Neuzugang unterlag mit dem HCB Südtirol Alperia den Vienna Capitals klar mit 0:3. Wiercioch und Co. gaben dabei keine gute Figur ab. Chance zur Wiedergutmachung haben die Foxes am Freitag auswärts gegen Villach. Das nächste Heimspiel in der Eiswelle steigt erst am 28. Dezember gegen die Innsbrucker Haie.Die Einzelheiten lesen Sie auf