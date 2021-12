VIDEO | Carezza ist bereit für die Snowobard-Asse

Die Vorbereitungen für den Snowboard-Weltcup in Carezza am Fuße des Latemars biegen langsam aber sicher in die finale Phase ein. Auch was die Pra-Di-Tori-Piste angeht, sind die Bedingungen knappe zwei Wochen vor dem Parallelriesentorlauf am Donnerstag, 16. Dezember bereits ideal. Davon konnten sich am Freitag auch Teile der italienischen Nationalmannschaft überzeugen, die von den Veranstaltern zu einem Medientermin eingeladen wurden.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz