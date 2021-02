Wir nutzen die Rennpause am Freitag und werfen bei der Ski-Weltmeisterschaft in Cortina einen Blick hinter die Kulissen und schildern, wie es dort abläuft, wo vielen dieser Tage der Zutritt verwehrt bleibt – direkt an der WM-Strecke. Während dort penible Corona-Maßnahmen umgesetzt werden, herrscht im Ortszentrum munteres Treiben. Ein Erfahrungsbericht aus Cortina.Die Einzelheiten lesen Sie auf