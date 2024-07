VIDEO | Damian Claras fesselnder Einblick in den NHL-Alltag

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Damian Clara, Südtirols größtes Eishockey-Talent, setzt sich heute in den Flieger nach Schweden, wo er mit dem Top-Klub Färjestad BK in die erste Erstligasaison seiner Karriere starten wird. Vor dem Abflug sprach der 19-jährige Goalie mit uns über seinen ereignisreichen Sommer, seinen Amerika-Abstecher und das anstehende Abenteuer in Schweden.