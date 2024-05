VIDEO | Daniel Frank auf fremden Ufern

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Was macht Daniel Frank in der Eishockey-freien Zeit? Normalerweise ist der Meraner in seiner Heimatstadt als Eisverkäufer im Einsatz. In den vergangenen Tagen hat sich Frank mit Segeln beschäftigt. Der HCB-Kapitän war bei der Foppa Taste Supporter Sailing Week in Kroatien zu Gast und hat mit uns gesprochen.