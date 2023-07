Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

700 begeisterte Freizeitsportler, darunter die besten Langstreckenläufer Südtirols, gaben sich am Sonntag am Fuße des Schlerns ein Stelldichein: Auf dem Programm stand die 10. Auflage des Seiser Alm Halbmarathons. Bei herrlichem Laufwetter wurden Spitzenleistungen und Streckenrekorde geboten. Die Siege gingen an Michael Hofer und Benedetta Coliva (SportNews berichtete). Hier zeigen wir die besten Bilder des Lauf-Spektakels auf der Seiser Alm