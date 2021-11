VIDEO | Das ist Südtirols Mannschaft des Jahres

Diese Woche steht ganz im Zeichen der Südtiroler Sportlerwahl. Von Dienstag bis Samstag werden Trainer, Mannschaft und Sportler des Jahres gekürt. Pandemiebedingt erfolgt das heuer in virtueller Form. Wir haben also allen Top-Platzierten – die von den Dolomiten- und SportNews-Lesern gewählt wurden – einen Besuch abgestattet und präsentieren nun die Videos. Nachdem am Dienstag der Trainer des Jahres vorgestellt wurde, ist nun die Mannschaft des Jahres an der Reihe.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz