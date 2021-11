VIDEO | Das ist Südtirols Trainer des Jahres

Das Warten hat ein Ende: Diese Woche steht ganz im Zeichen der Südtiroler Sportlerwahl. Von Dienstag bis Samstag werden Trainer, Mannschaft und Sportler des Jahres gekürt. Pandemiebedingt geht das heuer nicht bei der traditionellen Sporthilfe-Gala in Meran, sondern in virtueller Form über die Bühne. Wir haben also allen Top-Platzierten – die von den Dolomiten- und SportNews-Lesern gewählt wurden – einen Besuch abgestattet und präsentieren nun die Videos. Den Anfang macht der Trainer des Jahres!Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz