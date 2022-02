Als aktive Athletin hat Denise Karbon an vier Olympischen Spielen teilgenommen, heute fiebert die Kastelrutherin von Zuhause aus mit, wenn in China um Gold, Silber und Bronze gefahren wird. Den SportNews-Lesern verrät sie ihren Medaillentipp für die Damen-Kombi und zugleich schickt sie einen Anfeuerungsruf in Richtung Asien.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz