Der HCB Südtirol hat am Dienstagabend beim 5:2 gegen die Vienna Capitals seinen 1. Sieg in der Pick Round gefeiert. Zum 1. Mal gingen die Foxes in dieser Saison gegen die Caps als Sieger vom Eis. Am Freitag (19.45 Uhr) trifft die Mannschaft von Greg Ireland in der Bozner Eiswelle auf den KAC.Die Einzelheiten lesen Sie auf