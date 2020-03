Der HCB Südtirol Alperia feierte am Freitagabend im 2. Viertelfinalspiel gegen Znojmo einen 4:0-Erfolg und setzte damit einen großen Schritt Richtung Halbfinale. Die Foxes werden auch das 3. Spiel am Sonntag in Znojmo austragen und nicht wie ursprünglich geplant in der Bozner Eiswelle. Anpfiff ist um 17.30 Uhr.Die Einzelheiten lesen Sie auf