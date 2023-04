VIDEO | Der Aufruf des HCB-Käptns: „Ich will euch alle hören“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Bozen oder Salzburg – wer schnappt sich in der ICE Hockey League den Titel? Am Freitag steigt ab 19.30 Uhr in der Sparkasse Arena Spiel 7 der Finalserie und somit der ultimative Showdown. HCB-Kapitän Daniel Frank hat vor dem Spiel des Jahres eine klare Botschaft an seine Fans!