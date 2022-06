VIDEO | Der große Höhepunkt bei der Kletter-Show in Brixen

Was war das für eine Show! Drei Tage lang gaben sich die international besten Kletterer beim Boulder-Weltcup in Brixen ein Stelldichein. Der krönende Höhepunkt war am Sonntag das Finale der Männer, bei dem rund 1500 Zuschauern ein denkwürdiges Spektakel geboten wurde. Mit diesen Bildern lassen wir den Abend nochmal Revue passieren. - Foto: © youtube.com