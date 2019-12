Es war kein guter Auftritt des HCB Südtirol Alperia: Bei der 1:4-Niederlage in Graz lief nicht viel zusammen. Zeit der Pleite nachzutrauern bleibt aber nicht, denn schon am Sonntag steht in der Eiswelle die nächste schwere Aufgabe auf dem Programm. Um 16 Uhr beginnt das Spiel gegen Meister KAC.Die Einzelheiten lesen Sie auf