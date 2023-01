Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Naturbahnrodler sind an diesem Wochenende zu Gast im Jaufental. Am Samstagabend geht es sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen um den Sieg im Einsitzer. Finalläufe gehen um 19.30 Uhr (Männer) und 20.15 Uhr (Frauen) über die Bühne. Am Sonntag findet ein weiteres Rennen der Einsitzer statt. SportNews zeigt das Weltcup-Event live im Stream.