VIDEO | Der Tor-Wahnsinn von St. Martin

Dieses Spiel geht in die Geschichte ein: Noch nie hat es in der Landesliga ein 5:5 gegeben. Am Wochenende war es soweit, als im Duell zwischen St. Martin Moos und Partschins allein in Halbzeit eins satte 9 Treffer fielen! Dem stand die Oberliga-Partie zwischen Obermais und Brixen nur um wenig nach, sie endete 4:4. Hier liefern wir alle Tore dieser beiden spektakulären Spiele sowie die Highlights der Partie Lana - Virtus.Die Einzelheiten lesen Sie auf