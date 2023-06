Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Das Red Bull Erzbergrodeo lockt jedes Jahr streng limitierte 1.500 Starter in die historische Bergbaustadt Eisenerz in Österreich. Sie erwarten 35 Kilometer gnadenloses Terrain, darunter Felsengärten und "grüne Höllen". Der Erzbergrodeo gilt als härtestes Ein-Tages-Hard-Enduro-Rennen der Welt. Warum dem so ist zeigen die eindrucksvollen Bilder in diesem Trailer.