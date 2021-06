French-Open-Rekordchampion Rafael Nadal hat am Montag mit Südtirols Youngster Jannik Sinner kurzen Prozess gemacht und diesen in drei Sätzen (7:5, 6:3, 6:0) besiegt. Ein Blick auf die besten Schläge des Matches zeigt aber: Beide Kontrahenten schenkten sich nichts und lieferten den Zuschauern in Roland Garros phasenweise Tennis zum Zunge schnalzen!Die Einzelheiten lesen Sie auf