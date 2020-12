VIDEO | Diese Halmo-Aktion sorgt für Empörung

HCB-Spieler Mike Halmo sorgt mal wieder für Gesprächsstoff – und das nicht wegen seiner herausragenden technischen Fähigkeiten, sondern wegen einer Aktion, die eine schwere Verletzung mit sich zog. Der Kanadier prallte am Dienstagabend im Auswärtsspiel gegen Villach böse mit Patrick Bjorkstrand zusammen. Halmo lief dabei ohne Stock in Richtung Bank, schwenkte dann aber ab und stieß mit voller Wucht gegen den VSV-Crack. Die Refs ahndeten die Aktion nicht, wohl auch, weil nicht klar ersichtlich war, ob Halmos Richtungswechsel wirklich Bjorkstrand oder doch dem puckführenden Spieler galt. Kurz zuvor war ein Stockschlag gegen den Bozner Spieler nicht geahndet worden – was die Reaktion von Halmo, der sich durch ähnliche Aktionen in Vergangenheit das Bad-Boy-Image angeheftet hat, befeuert haben könnte. Nun wird gespannt auf eine Entscheidung des Sportgericht (DOPS) gewartet: Geht dieses von böser Absicht aus, drohen Halmo 3 Spiele Sperre. Bjorkstrand, der nach dem Zusammenprall minutenlang regungslos am Eis liegen blieb, befindet sich derweil mit einer schweren Gehirnerschütterung im Villacher Landeskrankenhaus.Die Einzelheiten lesen Sie auf