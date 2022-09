Im Rahmen unserer großen Video-Serie haben wir vergangene Woche die Vereine der AlpsHL unter die Lupe genommen. Nun sind die heimischen ICE-Klubs an der Reihe. Den Anfang macht der HCB Südtirol Alperia. Die Fan-Lieblinge Daniel Frank und Mike Halmo stellen uns die Foxes vor. Dabei liefern sich der Kapitän und dessen Vize gleich ein doppeltes Duell: Eines verbal in deutscher Sprache und eines im Armdrücken an der Bande. - Foto: © youtube.com