Der HC Pustertal hat es am Freitagabend schon wieder getan. Die Wölfe gewannen in der Eiswelle nach 0:2-Rückstand erneut mit 3:2 und feierten damit den 3. Derby-Sieg in Folge. Dieses Mal gewannen sie in der Overtime. Hier gibt es die Highlights vom 4. Südtiroler ICE-Derby.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz