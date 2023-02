VIDEO | Dieser Ferrari lässt Fan-Herzen höher schlagen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

So dröhnt der neue Ferrari! Der legendäre Formel-1-Rennstall hat am Dienstag seinen neuen Boliden präsentiert und dazu ein Video von den ersten Runden auf der Rennstrecke veröffentlicht. Achtung: Diese Bilder und Klänge des SF-23, so der Name des neuen Rennwagens der Scuderia, lassen die Herzen der Motorsportfans höher schlagen.