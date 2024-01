VIDEO | Dieser Penalty weckt Pusterer Playoff-Träume

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HC Pustertal hat am Freitagabend in der stimmungsvollen Steffl Arena in Wien beim 3:2 nach Penaltyschießen den nächsten Sieg eingefahren. Den entscheidenden Versuch von Mikael Frycklund sowie alle weiteren Highlights und das Resümee von Trainer Kasper Vuorinen haben wir hier im Video.