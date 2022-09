VIDEO | Dieses Phantomtor sorgt in der Landesliga für Aufregung

Der neue SportNews-Spitzler ist da - und mit ihm die Highlights der Spiele St. Pauls gegen Weinstraße Süd (1:3), Salurn gegen Partschins (0:2), des Derbys Passeier gegen St. Martin (1:0) und der Partie Gitschberg Jochtal - Leifers (0:3). Besonders letztere hatte es in sich. Zum einen weil es eine romantische Torwidmung direkt in die Kamera gab, zum anderen wegen eines nicht gegebenen Tores, das in Anbetracht dieser Bilder landauf, landab für Kopfschütteln sorgen dürfte. - Foto: © youtube.com