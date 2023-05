VIDEO | Dieses Zaubertor lässt ganz Naturns träumen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Bruneck und Naturns standen sich am Sonntag im Showdown gegenüber: Wer gewinnt, belegt Platz 2 in der Tabelle und darf ins Entscheidungsspiel gegen den Trentiner Tabellen-Zweiten. Der Sieger dort steigt in die Oberliga auf. Naturns hat sich dank eines Zaubertors von Michael Cia dieses ultimative Showdown-Ticket geschnappt und darf weiterhin von der Oberliga träumen. Weiters im Programm: Ahrntal gegen St. Martin Moos (2:3) sowie Latsch gegen Milland (1:0).