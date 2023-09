Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

König Fußball ist in Südtirol wieder zurück. Am Samstag und Sonntag gingen die ersten Matches der neuen Saison über die Bühne. Dabei sahen die Fans Tore in Hülle und Fülle. Unsere Kameras fingen nicht weniger als 17 Buden ein: Von einem äußerst kuriosen Eigentor bis zu Traumkisten war alles dabei. Im Video die Spiele Tramin gegen Naturns (6:2), Gherdeina gegen Bruneck (0:2), Ridnauntal gegen Latsch (2:4) sowie Salurn gegen Leifers (0:1).