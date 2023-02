VIDEO | Eine Südtirolerin mittendrin im Super-Bowl-Wahnsinn

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Es ist wieder soweit: In den USA steigt in der Nacht auf Montag ab 0.30 Uhr (MEZ) der Super Bowl. Das Finale im American Football ist ein Sportevent, das Millionen Menschen elektrisiert – längst nicht mehr nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt. Um die heißbegehrte Trophäe duellieren sich in diesem Jahr die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles. In letztgenannter Stadt ist das Super-Bowl-Fieber riesig, wie die Kaltererin Sylvie Frei berichtet. Sie arbeitet nun schon seit einigen Monaten in Philadelphia und hat für uns die Stimmung eingefangen (VIDEO oben). Wer auch am Montag nach dem Finale einige Eindrücke haben möchte, der sollte auf Sylvie Freis Instagram-Account (ledgerstudioo) vorbeischauen.